Черговий зашквар від УЄФА: союз нарахував Росії бали в рейтинг за єврокубковий сезон

УЄФА продовжує нарахування Росії клубного рейтингу. Відтепер ворожа країна перебуває вище за Україну.

Команди з Росії відсторонені від турнірів під егідою УЄФА. Однак попри це організація нарахувала Росії рейтинг за єврокубковий сезон-2023/2024.

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Футбольний союз “подарував” бали Росії

Ворожа країна отримала 4.333 бали за сезон 2023/24 до таблиці коефіцієнтів, де формується представництво у єврокубках.

Завдяки цим балам Росія обігнала Україну в рейтингу.

Рахуючи останні 5 сезонів ворожа країна має 22.965 бали і 22-й рядок у таблиці коефіцієнтів. Це дозволяє їй подати 4 команди на турніри УЄФА у 2026 році.



Рейтинг УЄФА за сезон-2023/2024 / Скриншот з офіційного сайту УЄФА

УЄФА відсторонив команди Росії від турнірів під егідою союзу після того, як країна розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Хоча Україна втратила місце в основній сітці, Шахтар ще може потрапити одразу в групові раунди без кваліфікації. Для цього 1 червня у фіналі ЛЧ має перемогти Реал Мадрид, а не Боруссія Дортмунд.