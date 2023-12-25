Топ-клубам Європи загрожує виключення з єврокубків: хто потрапив до "чорного списку" УЄФА

Серйозні проблеми загрожують десятьом клубам Європи. УЄФА може застосувати санкції через порушення фінансового фейр-плей.

У п'ятницю, 22 грудня, стало відомо про можливі санкції УЄФА стосовно іспанської Барселони. Під час розслідування були виявлені підозрілі банківські рахунки щодо збільшення доходу каталонського клубу, а також інші фінансові операції.

Читайте також Суперліга проти УЄФА: що треба знати про революцію у футболі, яка може вбити Лігу чемпіонів

Барселона на межі виключення з ЛЧ

За інформацією Marca, слідчі вивчають фінансову звітність десятьох клубів, в тому числі Барселони, ПСЖ, Манчестер Сіті, Мілан. Через можливі порушення правил фейр-плей вищеназвані клуби можуть бути виключені з єврокубків.

Остаточне рішення в цьому питанні може бути прийняте у лютому 2024 року. Наразі немає офіційних коментарів УЄФА. Цікаво, що витік інформації про можливу дискваліфікацію 10 клубів відбувся після винесення рішення Європейського суду щодо зловживань УЄФА та ФІФА, які блокували створення Суперліги.

За словами деяких керівників УЄФА, яких цитує німецьке видання Welt am Sontang, економічна ситуація в Барселоні катастрофічна.

Зазначимо, що виключення топ-клубів з єврокубків може зіграти на користь створення Суперліги. Наразі новий турнір підтримали лише два клуби – Реал та Барселона. Проте ситуація може змінитися після винесення рішення УЄФА.