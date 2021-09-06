УЄФА дозволила уболівальникам команд-гостей відвідувати матчі

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасувала заборону на відвідування уболівальниками команд-гостей матчів.

Усі уболівальники можуть відвідувати матчі

Заборона стосувалася матчів єврокубків та національних збірних.

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Як заявляє організація, з наступного тижня уболівальники команд, які грають на виїзді, зможуть відвідувати матчі єврокубків та збірних, але за умови дотримання обмежень та вимог карантину, які введені місцевою владою.

Наступного тижня мають початися групові етапи Ліги чемпіонів, Ліги Європи, а також Ліги конференцій. Таким чином, українські вболівальники зможуть відвідати виїзні матчі Динамо та Шахтаря у Лізі чемпіонів, а також Зорі у Лізі конференцій.