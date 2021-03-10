УЄФА дискваліфікував суддю матчу ПСЖ – Істанбул за расизм: він називав тренера "чорним"

УЄФА прийняв рішення дискваліфікувати суддю Себастьян Кольцеску, який винен у расистському скандалі в матчі групового раунду Ліги чемпіонів між ПСЖ та Істанбулом.

УЄФА провів розслідування щодо румунського арбітра. Матч був зупинений на 14-й хвилині після звинувачень від гравців в расизмі.

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В результаті 4-й арбітр матчу Себастьян Колцеску з Румунії відсторонений від суддівства до кінця сезону 2020/21. Також він зобов'язаний відвідати освітні курси разом з помічником арбітра Октавіаном Совре, який не був дискваліфікований, але отримав догану за неадекватну поведінку.

Що трапилося у матчі?

8 грудня ПСЖ на власному полі приймав Істанбул у заключному матчі групи Ліги чемпіонів. Поєдинок несподівано був зірваний через расистські образи від одного з суддів.

Матч на 14-й хвилині неочікувано був перерваний. Четвертий арбітр посварився з нападником Демба Ба та асистентом головного наставник турків П'єром Вебо. Останній взагалі отримав червону картку за цей епізод.