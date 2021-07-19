Устриці можуть зірвати змагання на Олімпійських іграх
Джерело:BBC
Літні Олімпійські ігри-2020 у Токіо мають стартувати вже 23 липня. На заваді проведенню Ігор у Токіо став не тільки коронавірус, але й устриці.
З траси вже витягли близько 14 тонн устриць
Нашестя устриць може перешкодити змаганням з веслування. На трасі Sea Forest Waterway у токійській затоці, де повинні відбутися змагання з академічного веслування та веслування на байдарках і каное, стали тонути буйки.
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Коли організатори вирішили з'ясувати в чому проблема, то виявили, що до буйків причепилося аномальне число устриць.
У підсумку з траси вже витягли близько 14 тонн устриць магакі. Саме цей вид устриць цінується в Японії як великий делікатес.
Однак виловлені устриці в їжу не підуть, адже це суперечить місцевим правилам безпеки.
Вартість ремонту траси понад 1 мільйон доларів
- Sea Forest Waterway – єдина гребна траса в країні, яка відповідає всім міжнародним стандартам. Її довжина складає понад 5 кілометрів.
- Якщо організатори Ігор у Токіо вчасно не розв'яжуть проблему, то змагання можуть зірватися.
- Екстрений ремонт водного шляху у Токійській затоці оцінили в 1,28 мільйона доларів.