Порівнюють з матадором: що кажуть іспанські ЗМІ про успіхи Довбика в Жироні

Вчора, 18 грудня, Жирона здобула яскраву перемогу над Алавесом у рамках 17-го туру чемпіонату Іспанії. У матчі відзначився український нападник Артем Довбик.

Український нападник Жирони Артем Довбик за матч двічі відзначився у ворота суперників. Спершу українець вдало зіграв на добиванні після сейву голкіпера. Вже у другому таймі форвард реалізував пенальті.

Дивіться також У компанії видатних бомбардирів: Довбик увійшов у топ-9 голеадорів Ла Ліги XXІ століття

В Іспанії в захваті від Довбика

Іспанські ЗМІ в захваті він українського гравця, який вже не вперше відзначаються результативними діями. Там зокрема наголошують, що він "ненаситний".

Підопічні Мічела знищили Алавес. Артем Довбик зробив рахунок 1:0, продемонструвавши, ким він є – матадором. На 56-й хвилині Ян Коуту заробив пенальті. Довбик, який хотів оформити дубль, взяв м’яч і впевнено реалізував одинадцятиметровий. Десятий гол в чемпіонаті для нього. Форвард є таким же ненаситним, як і вся Жирона,

– пише видання.

Скільки голів вдалося забити форварду у нинішньому році

Зазначимо, що Ла Ліга назвала українського форварда Артема Довбика найкращим гравцем матчу 17-го туру Жирона – Алавес.

У нинішньому році для українця це були 24-й та 25-й забиті м’ячі.

Також 2023 року Довбик зробив 10 асистів, тобто набрав 35 (25+10) очок за системою "гол+пас".

10 голів та 6 асистів футболіст оформив у складі Жирони, 14+4 – за Дніпро-1, також забив 1 м’яч за збірну України.

Матч Жирона – Алавес закінчився з рахунком 3:0 на користь команди українця. Свій наступний матч Жирона зіграє 21 грудня на виїзді проти Бетіса.