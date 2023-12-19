Український нападник Жирони Артем Довбик за матч двічі відзначився у ворота суперників. Спершу українець вдало зіграв на добиванні після сейву голкіпера. Вже у другому таймі форвард реалізував пенальті.

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В Іспанії в захваті від Довбика

Іспанські ЗМІ в захваті він українського гравця, який вже не вперше відзначаються результативними діями. Там зокрема наголошують, що він "ненаситний".

Підопічні Мічела знищили Алавес. Артем Довбик зробив рахунок 1:0, продемонструвавши, ким він є – матадором. На 56-й хвилині Ян Коуту заробив пенальті. Довбик, який хотів оформити дубль, взяв м’яч і впевнено реалізував одинадцятиметровий. Десятий гол в чемпіонаті для нього. Форвард є таким же ненаситним, як і вся Жирона,

– пише видання.

До слова. Матч Жирона – Алавес закінчився з рахунком 3:0 на користь команди українця. Свій наступний матч Жирона зіграє 21 грудня на виїзді проти Бетіса.

Скільки голів вдалося забити форварду у нинішньому році