Украинский нападающий Жироны Артем Довбик за матч дважды отличился в ворота соперников. Сначала украинец удачно сыграл на добивании после сейва голкипера. Уже во втором тайме форвард реализовал пенальти.

Смотрите также В компании выдающихся бомбардиров: Довбик вошел в топ-9 голеадоров Ла Лиги XXІ века

В Испании в восторге от Довбика

Испанские СМИ в восторге от украинского игрока, который уже не впервые отмечаются результативными действиями. Там, в частности, подчеркивают, что он "ненасытный".

Подопечные Мичела уничтожили Алавеса. Артем Довбик сделал счет 1:0, продемонстрировав, кем он является – матадором. На 56-й минуте Ян Коуту заработал пенальти. Довбик, желавший оформить дубль, взял мяч и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Десятый гол в чемпионате для него. Форвард является таким же ненасытным, как и вся Жирона,

– пишет издание.

К слову. Матч Жирона – Алавес закончился со счетом 3:0 в пользу команды украинца Свой следующий матч Жирона сыграет 21 декабря на выезде против Бетиса.

Сколько голов удалось забить форварду в нынешнем году