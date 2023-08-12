ПСЖ оголосив про трансфер зіркового Усмана Дембеле з Барселони
Джерело:ПСЖ
Чемпіон світу у складі збірної Франції Усман Дембеле офіційно став гравцем Парі Сен-Жермена. В команді Луїса Еріке зірковий вінгер гратиме під 23 номером.
Парі Сен-Жермен оголосив про підписання французького футболіста Усмана Дембеле. Вінгер покинув іспанську Барселону, якій віддав шість років ігрової кар'єри.
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26-річний футболіст підписав контракт з чемпіоном Франції терміном до 30 червня 2028 року. Зірка "Ле Бльо" обрав собі 23-й номер.
Відео презентації Дембеле
За трансфер Дембеле іспанці отримають 50 мільйонів євро. Проте за інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Барселона отримає лише половину суми. Решта дістанеться агенту та самому Дембеле.
Ігрова кар'єра Дембеле
- Усман Дембеле – вихованець футбольної академії Ренна.
- У жовтні 2015 року вінгер підписав свій перший контракт з Ренном та дебютував за основну команду. Яскрава гра Дембеле привернула увагу скаутів топ-клубів, які хотіли підписати юну зірку.
- У травні 2016 року Дембеле підписав контракт з дортмундською Боруссією, яка заплатила за вундеркінда 15 мільйонів євро.
- Проте француз не затримався у чемпіонаті Німеччини. Вже у серпні 2017 року Усман став гравцем Барселони. За трансфер Дембеле "каталонці" заплатили разом з бонусами 135 мільйонів євро.
- У складі Барселони Дембеле зіграв 185 матчів, забив 40 м'ячів та віддав 43 асисти. Разом з "блаунгранас" француз тричі ставав чемпіоном Іспанії, двічі виграв Кубок Іспанії та двічі Суперкубок.
- Дембеле з вересня 2016 року викликається в збірну Франції. У її складі він виграв чемпіонат світу-2018. Всього на його рахунку 37 матчів та 4 голи у футболці "Ле Бльо".