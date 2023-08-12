Пари Сен-Жермен объявил о подписании французского футболиста Усмана Дембеле. Вингер покинул испанскую Барселону, которой отдал шесть лет игровой карьере.
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26-летний футболист подписал контракт с чемпионом Франции на срок до 30 июня 2028 года. Звезда "Ле Бле" выбрал себе 23-й номер.
Видео презентации Дембеле
За трансфер Дембеле испанцы получат 50 миллионов евро. Однако, по информации инсайдера Николо Скиры, Барселона получит лишь половину суммы. Остальные достанутся агенту и самому Дембеле.
Игровая карьера Дембеле
- Усман Дембеле – воспитанник футбольной академии Ренна.
- В октябре 2015 года вінгер подписал свой первый контракт с Ренном и дебютировал за основную команду. Яркая игра Дембеле привлекла внимание скаутов топ-клубов, желавших подписать юную звезду.
- В мае 2016 года Дембеле подписал контракт с дортмундской Боруссией, заплатившей за вундеркинда 15 миллионов евро.
- Однако француз не задержался в чемпионате Германии. Уже в августе 2017 Усман стал игроком Барселоны. За трансфер Дембеле "каталонцы" заплатили вместе с бонусами 135 миллионов евро.
- В составе Барселоны Дембеле сыграл 185 матчей, забил 40 мячей и отдал 43 ассиста. Вместе с "блаунгранасом" француз трижды становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании и дважды Суперкубок.
- Дембеле с сентября 2016 года вызывается в сборную Франции. В ее составе он выиграл чемпионат мира-2018. Всего на его счету 37 матчей и 4 гола в футболке "Ле Бле".