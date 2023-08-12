Пари Сен-Жермен объявил о подписании французского футболиста Усмана Дембеле. Вингер покинул испанскую Барселону, которой отдал шесть лет игровой карьере.

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26-летний футболист подписал контракт с чемпионом Франции на срок до 30 июня 2028 года. Звезда "Ле Бле" выбрал себе 23-й номер.

Видео презентации Дембеле

За трансфер Дембеле испанцы получат 50 миллионов евро. Однако, по информации инсайдера Николо Скиры, Барселона получит лишь половину суммы. Остальные достанутся агенту и самому Дембеле.

Игровая карьера Дембеле