Парі Сен-Жермен оголосив про підписання французького футболіста Усмана Дембеле. Вінгер покинув іспанську Барселону, якій віддав шість років ігрової кар'єри.

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26-річний футболіст підписав контракт з чемпіоном Франції терміном до 30 червня 2028 року. Зірка "Ле Бльо" обрав собі 23-й номер.

Відео презентації Дембеле

За трансфер Дембеле іспанці отримають 50 мільйонів євро. Проте за інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Барселона отримає лише половину суми. Решта дістанеться агенту та самому Дембеле.

Ігрова кар'єра Дембеле