Усику пропонували шалену суму за поразку у фіналі чемпіонату світу

Олександр Усик у 2011 році приміряв на себе "золото" чемпіонату світу. Виявляється, що в українця хотіли забрати перемогу за межами рингу, намагаючись підкупити боксера. Однак Усик відповів категоричною відмовою.

Як Усика намагалися підкупити

34-річний Усик в інтерв'ю польському виданню Przeglad Sportowy вперше розповів про те, як його намагалися підкупити на чемпіонаті світу в Баку.

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Боксер заявив, що йому запропонували 300 тисяч євро за поразку у фіналі росіянину Теймуру Мамедову, який представляв Азербайджан.

Олександр припустив, що його намагалися підкупити "місцеві хлопці".

До мене прийшов чоловік і сказав, що пропонують саме таку суму. Я не погодився,

– зазначив Усик.

У фіналі українець переконливо переміг Мамедова з рахунком 25:15 і завоював "золото". Він зізнався, що спроба підкупу мобілізувала його перед фінальним поєдинком.

Боксер переживав через можливий підкуп суддів, тому намагався здобути яскраву перемогу.

Так, бо я думав, що тепер 300 тисяч можна розділити між трьома суддями, і тоді вони будуть виконувати свою брудну роботу. Велика арена, серед глядачів – президент Азербайджану... Я вийшов на ринг з думкою, що треба дуже сильно бити. Слава Богу, їм не вдалося,

– резюмував Олександр.

Дивіться відео фінального бою на ЧС-2011 Усик – Мамедов