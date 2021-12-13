Как Усика пытались подкупить
34-летний Усик в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy впервые рассказал о том, как его пытались подкупить на чемпионате мира в Баку.
Кстати Усик раскрыл имя того, кто перевернул украинский бокс с ног на голову.
Боксер заявил, что ему предложили 300 тысяч евро за поражение в финале от россиянина Теймура Мамедова, представлявшего Азербайджан.
Александр предположил, что его пытались подкупить "местные ребята".
Ко мне пришел мужчина и сказал, что предлагают именно такую сумму. Я не согласился,
– отметил Усик.
В финале украинец убедительно победил Мамедова со счетом 25:15 и завоевал "золото". Он признался, что попытка подкупа мобилизовала его перед финальным поединком.
Боксер переживал из-за возможного подкупа судей, поэтому пытался одержать яркую победу.
Да, потому что я думал, что теперь 300 тысяч можно разделить между тремя судьями, и тогда они будут выполнять свою грязную работу. Большая арена, среди зрителей – президент Азербайджана... Я вышел на ринг с мыслью, что надо очень сильно бить. Слава Богу, им не удалось,
– резюмировал Александр.
Смотрите видео финального боя на ЧМ-2011 Усик – Мамедов