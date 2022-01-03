З Усиком буде ще простіше, – кубинський боксер переконаний, що переможе українця

Кубинський боксер Френк Санчес заявив про наміри відібрати чемпіонські титули в Олександра Усика. Він переконаний, що з легкістю зможе перемогти українця.

Переможе завдяки тактиці

Санчес впевнений у тому, що нокаутує британського боксера Тайсона Ф'юрі. Боксер налаштований завоювати чемпіонські титули.

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"Я нокаутую Ф’юрі, у нього немає боксерських навичок. У нього немає боксерських навичок, подібних до моїх. Я добре почав рік і збираюся завоювати титули. І я хочу битися з бійцями із п’ятірки найкращих у моїй вазі вже зараз", – заявив кубинець.

За словами Френка, він переможе українця завдяки своїй техніці.

А з Усиком буде ще простіше. Він добре рухається, але не має такої техніки, як у мене,

– сказав кубинець.

Нещодавно Санчес здобув упевнену перемогу над Крістіаном Хаммером. А у жовтні 2021 року Френк переміг нігерійця Ефе Аджагбу.