"Респект польським правоохоронцям": Усик вперше прокоментував скандальне затримання у Кракові

Український чемпіон світу з боксу потрапив у неприємну ситуацію із поліцією Польщі. Усика вдягли в наручники, але згодом спортсмену вдалось вийти на волю.

Ввечері 17 вересня у Кракові стався скандальний епізод за участі Олександра Усика. Польські правоохоронці затримали українського боксера в аеропорту.

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Після розголосу ситуації через деякий час Олександра все ж відпустили на волю. Сам Усик оперативно прокоментував цю ситуацію у себе на сторінці в інстаграм.

Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов’язки, не дивлячись на зріст, вагу, розмах рук і регалії,

– написав спортсмен.

Раніше ситуацію з Усиком прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він висловив обурення ставленням поліціянтів до громадянина України та чемпіона.

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Нагадаємо, що Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу з боксу. Українець здобув всі чотири пояси у надважкій вазі після перемоги в бою із Тайсоном Ф'юрі 18 травня.

Втім на боксерів чекає ще реванш. Цього разу на кону стоятимуть три пояси, адже нагороду IBF Усик звільнив для переможця бою Джошуа – Дюбуа. Повторна зустріч Олександра із Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.