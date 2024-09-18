"Я – вільний": Усик записав відеозвернення після затримання у Польщі

Українського боксера Олександра Усика 17 вересня затримали у польському аеропорту. Згодом його відпустили, й спортсмен записав відеозвернення.

Відео він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Він вкотре подякував усім, хто хвилювався за нього, а також окремо – Володимиру Зеленському та українській делегації.

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Усик записав звернення після затримання

Олександр Усик після того, як його відпустили польські правоохоронці, записав відеозвернення. Так, український чемпіон повідомив, що він вільний, а затримання назвав непорозумінням.

Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації та послу України в Польщі, особисто – нашому президенту, який дуже хвилювався через це й особисто вирішував це питання. Володимире Олександровичу, дякую вам особисто! Слава Богу! Слава Україні! Я вільний, коронувати мене не треба,

– повідомив Олександр Усик.

Звернення Усика: дивіться відео

Нагадаємо, що Олександра Усика затримали пізно ввечері 17 вересня в аеропорту Кракова. Відео із затриманням опублікував народний депутат та спортсмен Жан Беленюк. Дружина українського спортсмена наголосила, що це затримання не пов'язане з кримінальною справою.

МЗС України відразу відреагувало на інцидент, міністр Андрій Сибіга повідомив, що надішле протест Польщі, а Володимир Зеленський відразу зателефонував Усику після затримання. Президент України також повідомив, що був обурений інцидентом.