Не біжи поперед Ф'юрі на пенсію: боксер із Фінляндії кличе Усика на ринг

Роберт Хеленіус готовий кинути виклик українському чемпіону і зробити те, що не зміг подужати Ентоні Джошуа. Правда, перед цим фіну треба зійтись із Деонтеєм Уайлдером.

20 серпня Олександр Усик здобув гучну перемогу у титульному бою. Українець вдруге виграв у Ентоні Джошуа та захистив пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Боксерський світ обговорює звитягу Олександра, а також розмірковує над його наступним суперником. Своє бажання зійтися в рингу з Усиком висловив відомий фінський боксер Роберт Хеленіус.

Це був хороший бій. Джошуа виступив набагато краще, ніж я очікував. Він стає кращим з року в рік. Я вважаю, що це був найкращий його бій, але Усик добре рухався і завдав більше ударів. Я хотів би побитися з Усиком. Він чемпіон світу та дуже хороший боксер. Він двічі побив Джошуа, я можу побачити, як б’ю його,

– висловився Хеленіус.

Хто такий Роберт Хеленіус

38-річний боксер провів вже 34 поєдинки за свою кар'єру, у яких здобув 31 перемогу та три поразки. Найближчий бій Роберт проведе 15 жовтня проти Деонтея Уайлдера.

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До речі, Роберт Хеленіус вже бився одного разу проти українця. У 2009 році фін переміг Тараса Біденка, який відмовився від продовження бою вже у 3 раунді

Подальші плани Усика

Правда, у Усика трохи інші плани. Після перемоги над AJ Олександр заявив про бажання битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Для цього йому не вистачає поясу WBC.

Він наразі належить Тайсону Ф'юрі, який оголосив про плани завершити кар'єру. Однак пізніше "Циганський король" включився у словесну перепалку і назвав свої умови для виходу на ринг.