Хай пояс віддасть і відпочиває, – Усик звернувся до зухвалого Ф'юрі: ефектне відео
22 серпня 2022 , 09:16Читать новость на русском
Джерело:твітер iD Boxing
Олександра Усик не дозволив Ентоні Джошуа повернути чемпіонські пояси у реванші. Український боксер вдруге був сильнішим за британця.
Потужна заява Усика
Перемога у реванші дозволяє Олександру Усику продовжити свій шлях до бою за абсолют, який може стати наступним поєдинком у кар'єрі українця. Кривдник Ентоні Джошуа знову звернувся до Ф'юрі.
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Усик заявив, що нехай Тайсон віддасть титул та далі собі відпочиває на пенсії.
Хай пояс віддасть і відпочиває,
– сказав Усик.
Відеозвернення Усика до Ф'юрі
Усик закликає Ф'юрі повертатись на ринг
- Ще після перемоги у реванші Усик прямо на ринзі запевнив, що хоче бою проти Ф'юрі або не буде битись узагалі. Згодом Олександр знову звернувся до Тайсона із закликом повернутись на ринг.
- "Циганський король" відповів у традиційно зухвалому стилі. Британець заявив, що побив би одразу двох боксерів за один вечір, а реванш Усик – Джошуа назвав одним із найгірших титульних боїв.
- Після чого отримав не менш яскраву відповідь від українця. Усик запевнив, що перемоги Ф'юрі лише сняться, а побити він зможе лише свою дупу.
- Легендарний Леннокс Льюїс звернувся до Ф'юрі та Усика з проханням провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.