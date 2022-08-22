Хай пояс віддасть і відпочиває, – Усик звернувся до зухвалого Ф'юрі: ефектне відео

Олександра Усик не дозволив Ентоні Джошуа повернути чемпіонські пояси у реванші. Український боксер вдруге був сильнішим за британця.

Потужна заява Усика

Перемога у реванші дозволяє Олександру Усику продовжити свій шлях до бою за абсолют, який може стати наступним поєдинком у кар'єрі українця. Кривдник Ентоні Джошуа знову звернувся до Ф'юрі.

Читайте також Легендарний Льюїс закликав Усика та Ф'юрі провести бій за абсолют

Усик заявив, що нехай Тайсон віддасть титул та далі собі відпочиває на пенсії.

Хай пояс віддасть і відпочиває,

– сказав Усик.

Відеозвернення Усика до Ф'юрі

Усик закликає Ф'юрі повертатись на ринг