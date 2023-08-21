Не міг підвести воїнів: Усик розповів, як вистояв у 9 раунді проти Джошуа та перевернув хід бою

Олександр Усик 26 серпня проведе захист своїх титулів у бою проти Даніеля Дюбуа. На кону стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.

Українець здобув їх, а потім і захистив у боях проти Ентоні Джошуа. якого двічі переміг за очками. Другий поєдинок відбувався вже під час повномасштабного вторгнення та проходив досить складно для Олександра Усика.

Читайте також Думав звільнити пояси: Усик розповів про події перших днів повномасштабної війни

Думки про українських воїнів не дозволили здатися

У дев'ятому раунді здавалося, що він ось-ось і програє, але український чемпіон вистояв та продемонстрував неймовірні наступні 3-хвилинки, які й вирішили долю поєдинку. Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик пригадав події того бою та розповів завдяки чому вдалося вирвати перемогу:

В той момент я подумав, що якщо зараз упаду – все, фінал, то ця емоція, про яку мене просили пацани в госпіталі, не буде виконана. Багато хто з них теж емоційно може впасти. Я сам собі сказав, що потрібно відповідати. Їм там набагато важче, ніж мені в рингу. Мені прилітає в рукавичках, а туди, в окоп, прилітає снаряд, який просто забирає життя.

За словами Усика, після того, як він протримався і не впав у 9 раунді та сів у перерві, то Юрій Іванович Ткаченко почав йому щось говорити, але він зупинив тренера. Боксер закрив очі та просто прочитав "Отче наш", "Символ віри". Після чого почав читати 90-й псалом, який закінчив уже в рингу під час наступного раунду.

"10-й і 11-й раунд – це якийсь Фенікс спалився і відродився. Я переміг себе, переміг всіх тих, хто хотів, щоб я здався, щоб сказав: "Досить, важко. Ну, не вийшло. Я все хотів зробити, але у мене не вийшло". Значить, не все. Тут я переміг не тільки себе, але і цих: "Впаде зараз. Не впав". Хоча я про них взагалі не думав. Найбільше на той момент я думав про те, що через два-три дні я побачу своїх дітей", – сказав Усик.

. Після того поєдинку Ентоні Джошуа двічі виходив у ринг, перемігши за очками Джермейна Франкліна та нокаутувавши Роберта Хеленіуса . Для українця це буде перший поєдинок після перемоги, адже Тайсон Ф'юрі довго морочив голову Олександру Усику, але так і не наважився з ним боксувати за звання абсолютного чемпіона.

Переглянути легально наступний бій Усика в Україні можна буде тільки на медіасервісі Megogo. На сайті 24 Каналу буде проведена текстова трансляція, висвітлюватимуться всі події поєдинку та можна буде подивитися відео з хайлайтами.