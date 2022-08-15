Усик збиратиме мільйон доларів на автомобілі для ЗСУ під час бою проти Джошуа

Олександр Усик проведе 20 серпня бій проти Ентоні Джошуа. Під час цього бою буде благодійний збір коштів на потреби української армії

Усик з перших днів війни активно долучився до оборони України. Попри те, що боксер на той час перебував закордоном, він вже 26 лютого був в Києві, де вступив до лав самооборони. А після цього почав активно допомагати й тим, хто потребує допомоги через війну, заснувавши благодійний фонд. Цю інформацію підтвердив його промоутер Олександр Красюк.

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Та на цьому боксер вирішив не зупинятися. Тепер в його планах – зібрати один мільйон доларів для закупівлі 100 автівок для захисників та захисниць України. Збір цих коштів відбуватиметься під час бою Усик – Джошуа, який в Україні покажуть безкоштовно. Де можна буде переглянути бій Усик – Джошуа онлайн та по телебаченню – дізнавайтеся за посиланням.

За умови, що сума донатів перевищить один мільйон доларів, решта суми буде витрачена на продуктові набори, які будуть передані внутрішньо перемішеним особам та людям, які потребують допомоги.

Нагадаємо, на кону поєдинку Усик – Джошуа будуть стояти чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у важкій вазі. Ними володіє українець, який виборов їх в бою проти Джошуа 26 вересня 2021 року в Лондоні. 20 серпня 2022 року боксери проведуть реванш в мсті Джидда, що у Саудівській Аравії.