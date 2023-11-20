Усик розповів, чи дасть реванш Ф'юрі у разі перемоги у "бою століття"

Вже у лютому 2024-го боксерська спільнота побачить один із довгоочікуваних боїв хевівейту, у якому Олександр Усик поб'ється проти Тайсона Ф'юрі. Боксери поротимуться за звання абсолютного чемпіона світу.

Офіційно фінальну дату бою Усик – Ф'юрі оголосили під час пресконференції 16 листопада у Лондоні. Боксери нарешті вдарили по руках щодо остаточної зустрічі на ринзі. Бійці поб'ються 17 лютого 2024 року. Хоча до цього було декілька варіантів із датами поєдинку, але зупинились зовсім на іншому.

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Усик: Це питання до мого промоутера або менеджера

Боксери ще не провели першого бою, як журналістів цікавляться вже запитання про реванш. Олександр відповів, чи дав би Тайсону другий шанс, якби переміг у першій зустрічі в Саудівській Аравії.

Чи дам я реванш Ф'юрі, якщо здобуду перемогу над ним? Це питання до мого промоутера або менеджера. Але не до мене. Хотів би я особисто дати йому реванш? Так, звичайно, хотів би,

– відповів український чемпіон світу.

Цікаво, якою була б відповідь Ф'юрі? Адже британець постійно видає гучні заяви, які не підтверджує на діях.

Слід відзначити, що у контракті бою є пункт про реванш. Тому на прихильників боксу чекає не одна, а аж дві зустрічі Усика та Ф'юрі. Хоча спершу довгий час сторони не могли домовитись навіть про один двобій.

Нагадаємо, що "Жадібне пузо" володіє поясом WBC, якого так бракує українцю для звання абсолюта у хевівейті. Хоча британець навіть не дає натяку на можливу перемогу Усика, він запевняє, що розмаже Олександра на ринзі або ж просто покаже, як потрібно боксувати у цьому дивізіоні.