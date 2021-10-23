Усик вперше оцінив бій з Ф'юрі та пророкує перемогу у грандіозному поєдинку

Олександр Усик після того, як став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, прагне зібрати всі титули. Для цього українцю слід побити чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Усик: Я здатний здолати Ф'юрі

Наразі 34-річний Усик зосереджений на реванші з Ентоні Джошуа, який має відбутися на початку 2022 року. Та вже зараз Олександр заявляє, що зустріч з Тайсоном Ф'юрі буде грандіозною.

До речі Усик може стати останнім суперником у кар'єрі Ф'юрі

Українець покепкував з Тайсона. Зокрема, Усик поставив під сумнів, що Ф'юрі "король".

Так, звичайно ж, я вважаю цей поєдинок грандіозним. Я бачу у Ф'юрі дуже хорошого бійця, відмінного спортсмена, у якого здорово підвішений язик. Ф'юрі стверджує, що він король королів, але так думає тільки він один. Ось що я можу про нього сказати,

– заявив українець.

Деякі експерти скептично ставляться до шансів Усика проти Ф'юрі. Та українець заявив, що йому не звикати до того, що його недооцінюють. Олександр переконаний, що може здолати Тайсона.

"Але я здатний здолати Ф'юрі, і це не через те, що я зараз хвалюся, мовляв, можу розібратися з будь-яким боксером світу, – це тому, що я просто ходжу в зал і роблю свою роботу.

Я важко тренуюся, докладаючи всіх зусиль. І я не намагаюся виставляти себе королем всесвіту. Я роблю те, що повинен. Концентруюся, налаштовую фокус і отримую результат, рівний вкладеним зусиллям", – зазначив Усик.

Український боксер відмовився коментувати стиль Ф'юрі. Найважливіше, за словами Усика, що стиль допомагає здобувати перемоги.

Я не можу багато коментувати його стиль, адже у кожного бійця він свій власний, в залежності від його здібностей і нахилів. Думаю, головне, що його стиль приносить йому перемоги. Це головне. Комусь це подобається, комусь ні. Але він успішний,

– резюмував Олександр.

Усик – Ф'юрі: головне