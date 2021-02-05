Треба це змінювати: Усик висловився про менталітет українців і дав пораду

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) вважає, що в менталітеті українців закладено прагнення догодити всім і боязнь показати індивідуальність.

Джерело: ютуб-канал "Ходять чутки"

За словами Усика, це стало наслідком життя в Радянському Союзі і це треба викорінювати.

До слова: Патріотизм – це те, за чим ховаються брудні люди, – Усик

Не треба всім бути хорошим і перед усіма виляти. Треба йти своєю доріжкою і не йти на поводу у інших. У нас трохи інший менталітет, ніж в іноземців. Треба це змінювати. Я в сім'ї і своє оточення це міняю. З чим пов'язані такі особливості менталітету українців? 70 років був CCCР, де була одна зрівнялівка,

– сказав він.

Боксер також заявив, що це все не так просто змінюється.

"Над цим треба працювати. Розмовляти про це. Але люди боятися висловити свою думку. Ми якось ховаємося і соромимося сказати. Нам стільки років вселяли що ми всі рівні, у нас сірий одяг, що ми зараз пожинаємо плоди. Треба не боятися бути розкутими. Я вчу своїх дітей, що ви нікому нічого не винні і вам ніхто не винен. Працюйте і у вас все буде", – підсумував Усик.

Що відомо про наступний бій Усика