Усик заспівав про визволення Криму: крутезне відео від українського чемпіона

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував відео патріотичної пісні про звільнення Криму від росіян. Таким чином боксер висловив свою позицію щодо окупованому півострову.

Український боксер Олександр Усик разом із лідером одеської групи Barabanda Ельнуром Рустамовим записали пісню "Лист до мами". У тексті йдеться про звільнення Криму від російських окупантів.

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На початку пісні Усик знаходився в машині, а коли прозвучали слова про звільнення Криму, він вийшов із автомобіля з кримськотатарським прапором на плечах. При цьому прославлений український боксер тримав в руках чемпіонські пояси.

"Разом з Олександром Усиком нагадали всім що Крим це Україна. Ми разом з ним з українського Сімферополя", - підписав відео Рустамов.

Відео патріотичної пісні за участю Усика