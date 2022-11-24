Український боксер Олександр Усик разом із лідером одеської групи Barabanda Ельнуром Рустамовим записали пісню "Лист до мами". У тексті йдеться про звільнення Криму від російських окупантів.

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На початку пісні Усик знаходився в машині, а коли прозвучали слова про звільнення Криму, він вийшов із автомобіля з кримськотатарським прапором на плечах. При цьому прославлений український боксер тримав в руках чемпіонські пояси.

"Разом з Олександром Усиком нагадали всім що Крим це Україна. Ми разом з ним з українського Сімферополя", - підписав відео Рустамов.

Відео патріотичної пісні за участю Усика