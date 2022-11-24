Український боксер Олександр Усик разом із лідером одеської групи Barabanda Ельнуром Рустамовим записали пісню "Лист до мами". У тексті йдеться про звільнення Криму від російських окупантів.
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На початку пісні Усик знаходився в машині, а коли прозвучали слова про звільнення Криму, він вийшов із автомобіля з кримськотатарським прапором на плечах. При цьому прославлений український боксер тримав в руках чемпіонські пояси.
"Разом з Олександром Усиком нагадали всім що Крим це Україна. Ми разом з ним з українського Сімферополя", - підписав відео Рустамов.
Відео патріотичної пісні за участю Усика
- Нагадаємо, що після початку повномасштабної російської агресії Олександр Усик зайняв чітку проукраїнську позицію.
- З перших днів війни Усик записався до тероборони Київщини. Після чого відправився за кордон, щоб підготуватись до реваншу проти Джошуа, у якому переміг.
- Також боксер відвідує поранених військових у госпіталях, які вмовили його повернутись у бокс заради бою-реваншу проти Ентоні.
- Нещодавно Усик провів благодійний захід на підтримку України у США.