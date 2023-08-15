Слова – вода, – Усик відреагував на заяву промоутера Дюбуа, який вже відправив його у нокаут

Олександр Усик 26 серпня проведе свій бій проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться у польському місті Вроцлав.

На "Tarczyński Arena" український чемпіон у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF буде захищати свої титули. У Польщі в Усика точно буде потужна підтримка від земляків та наших польських друзів, адже більшість квитків уже реалізована.

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Усик відповів на самовпевнену заяву промоутера суперника

Олександр Усик (20-0, 13 КО) відреагував на слова промоутера Даніеля Дюбуа. Френк Воррен напередодні заявив, що британець нокаутує українця.

Дивіться, я про це казав. Дядькові Воррену треба щось говорити, щоб люди йому вірили. Якщо він не буде казати, то люди зрозуміють, що щось не те відбувається. Йому потрібно в будь-якому випадку щось говорити, і він говорить. Тож слова – вода. Необхідні дії, потрібно робити,

– сказав Усик.

Також Олександр розповів, що думає про майбутній бій Тайсона Ф'юрі проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня.

"Фігня. Нічого не думаю про цей бій. Це неймовірна афера. Нічого не думаю про це, про "Жадібне пузо" теж. Мені байдуже. Хотілося б, звісно, побоксувати з Фʼюрі. Але мені здається, що він трошечки боїться", – сказав український боксер.