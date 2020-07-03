За найкращим нокаутером в історії: Усик піднявся на друге місце в рейтингу WBC
Українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) в оновленому рейтингу WBС перемістився на другий рядок, поступаючись тільки ексчемпіону світу Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО), який до кінця року повинен провести третій бій з Ф'юрі.
Звання "тимчасового" чемпіона належить Ділліану Вайту, пояс WBC Silver знаходиться у Даніеля Дюбуа, а Філіп Хрговіч є володарем пояса WBC International, повідомляє British Boxing News.
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Рейтинг WBC у суперважкій вазі
- Деонтей Вайлдер
- Олександр Усик
- Луїс Ортіс
- Енді Руїс-молодший
- Оскар Рівас
- Джозеф Паркер
- Даніель Дюбуа
- Філіп Хрговіч
- Олександр Повєткін
- Майкл Хантер
- Джо Джойс
- Дерек Чісора
- Чарльз Мартін
- Ефе Аджагба
- Агіт Кабайел
Усик та пояс WBO
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO. Поясом з грудня минулого року знову володіє британський чемпіон Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).
Олександр Усик в суперважкій вазі встиг провів тільки один бій, побивши в минулому році Чазза Візерспуна. Після завершення пандемії коронавірусу олімпійський чемпіон 2012 року має побитися з Дереком Чісорою.