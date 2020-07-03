Українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) в оновленому рейтингу WBС перемістився на другий рядок, поступаючись тільки ексчемпіону світу Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО), який до кінця року повинен провести третій бій з Ф'юрі.

Звання "тимчасового" чемпіона належить Ділліану Вайту, пояс WBC Silver знаходиться у Даніеля Дюбуа, а Філіп Хрговіч є володарем пояса WBC International, повідомляє British Boxing News. Цікаво: Знайти та знищити: Чісора розповів, яким бачить бій проти Усика Рейтинг WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер Олександр Усик Луїс Ортіс Енді Руїс-молодший Оскар Рівас Джозеф Паркер Даніель Дюбуа Філіп Хрговіч Олександр Повєткін Майкл Хантер Джо Джойс Дерек Чісора Чарльз Мартін Ефе Аджагба Агіт Кабайел Усик та пояс WBO Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO. Поясом з грудня минулого року знову володіє британський чемпіон Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО). Олександр Усик в суперважкій вазі встиг провів тільки один бій, побивши в минулому році Чазза Візерспуна. Після завершення пандемії коронавірусу олімпійський чемпіон 2012 року має побитися з Дереком Чісорою.