Усик посів друге місце у топ-10 найкращих боксерів сучасності, Ломаченко – сьомий
Джерело:The Ring
Олександр Усик готується до реваншу проти Ентоні Джошуа. Український боксер потрапив у топ-10 найкращих боксерів сучасності.
Українці увійшли у десятку найкращих
Авторитетне видання The Ring оновило свій рейтинг найкращих боксерів сучасності. Список не поділений на вагові категорії.
Цікаво прочитати У них різні погляди, але Ломаченко та Усик є патріотами України, – Арум
У рейтингу знайшлось місце одразу двом українським боксерам. На другій позиції розташувався чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA (Super), WBO, IBF та IBO Олександр Усик. Українець поступився лише Саулю Канело Альваресу.
Трійку найкращих замкнув Теренс Кроуфорд. Наяо Іноуе займає четверте місце.
Топ-4 найкращих боксерів сучасності / Скриншот із The Ring
Ще одним українцем у десятці найкращих став Василь Ломаченко – 7-ма сходинка. Боксер тріумфально повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса. Боксер із України переміг Масайоші Накатані та Річарда Коммі.
Ломаченко потрапив у топ-10 / Скриншот із The Ring
Топ-10 рейтингу P4P від The Ring
- Сауль Альварес
- Олександр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Іноуе
- Еррол Спенс
- Хуан Франциско Естрада
- Василь Ломаченко
- Джош Тейлор
- Роман Гонсалес
- Казуто Іока
Усик повернувся до боксу, а Ломаченко боронить Україну від ворога
- Українські боксери прийняли кардинально різні рішення під час війни в Україні. Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджом Камбососом. Українець не покине рідну країну, яка мужньо воює проти Росії.
- Ломаченко з перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну вступив у територіальну оборону рідного Білгород-Дністровського.
- Усик теж у теробороні столиці України, але згодом покинув рідну територію. Олександр пояснив це тим, що на ринзі він принесе країні більше користі, ніж поза його межами.
- Вже незабаром команда українця має вдарити по руках з представниками Ентоні. За словами промоутера британського боксера Едді Хірна, реванш Усик – Джошуа повинен відбутись 23 липня 2022 року. Розглядають два місця проведення поєдинку – Саудівську Аравію та Велику Британію.
- У боксерській спільноті віддають перевагу саме українському боксеру. Там впевнені, що на Ентоні чекатиме друга поразка поспіль.