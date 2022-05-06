Усик посів друге місце у топ-10 найкращих боксерів сучасності, Ломаченко – сьомий

Олександр Усик готується до реваншу проти Ентоні Джошуа. Український боксер потрапив у топ-10 найкращих боксерів сучасності.

Українці увійшли у десятку найкращих

Авторитетне видання The Ring оновило свій рейтинг найкращих боксерів сучасності. Список не поділений на вагові категорії.

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У рейтингу знайшлось місце одразу двом українським боксерам. На другій позиції розташувався чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA (Super), WBO, IBF та IBO Олександр Усик. Українець поступився лише Саулю Канело Альваресу.

Трійку найкращих замкнув Теренс Кроуфорд. Наяо Іноуе займає четверте місце.

Топ-4 найкращих боксерів сучасності / Скриншот із The Ring

Ще одним українцем у десятці найкращих став Василь Ломаченко – 7-ма сходинка. Боксер тріумфально повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса. Боксер із України переміг Масайоші Накатані та Річарда Коммі.



Ломаченко потрапив у топ-10 / Скриншот із The Ring

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring

Сауль Альварес Олександр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Еррол Спенс Хуан Франциско Естрада Василь Ломаченко Джош Тейлор Роман Гонсалес Казуто Іока

Усик повернувся до боксу, а Ломаченко боронить Україну від ворога