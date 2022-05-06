Усик посів друге місце у топ-10 найкращих боксерів сучасності, Ломаченко – сьомий

6 травня 2022 , 12:58
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Джерело:

The Ring

Олександр Усик готується до реваншу проти Ентоні Джошуа. Український боксер потрапив у топ-10 найкращих боксерів сучасності.

Українці увійшли у десятку найкращих

Авторитетне видання The Ring оновило свій рейтинг найкращих боксерів сучасності. Список не поділений на вагові категорії.

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У рейтингу знайшлось місце одразу двом українським боксерам. На другій позиції розташувався чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA (Super), WBO, IBF та IBO Олександр Усик. Українець поступився лише Саулю Канело Альваресу.

Трійку найкращих замкнув Теренс Кроуфорд. Наяо Іноуе займає четверте місце.

Топ-4 найкращих боксерів сучасності / Скриншот із The Ring

Ще одним українцем у десятці найкращих став Василь Ломаченко – 7-ма сходинка. Боксер тріумфально повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса. Боксер із України переміг Масайоші Накатані та Річарда Коммі.


Ломаченко потрапив у топ-10 / Скриншот із The Ring

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring

  1. Сауль Альварес
  2. Олександр Усик
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Наоя Іноуе
  5. Еррол Спенс
  6. Хуан Франциско Естрада
  7. Василь Ломаченко
  8. Джош Тейлор
  9. Роман Гонсалес
  10. Казуто Іока

Усик повернувся до боксу, а Ломаченко боронить Україну від ворога

Автор: Софія Кулай