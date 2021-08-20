Усик шокував англійців своїм виглядом перед боєм з Джошуа: фото
Джерело:інстаграм Олександра Усика
34-річний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) продовжує підготовку до поєдинку з 31-річним британським боксером Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO у важкій вазі.
Англійський таблоїд The Sun написав окремий матеріал про Усика, здивувавшись його зовнішнім виглядом. Журналісти відзначають значні габарити непереможного кримчанина за місяць до його бою з Джошуа.
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Олександр Усик перебуває у відмінній формі, поділившись останніми тренувальними фотографіями перед сутичкою з Ентоні Джошуа. Українець набрав масу, готуючись до чемпіонського бою в наступному місяці. Деякі критики називав Усика "занадто маленьким", щоб стати чемпіоном світу. Але, судячи з його останніх тренувальним фотографій, Усик не повинен боятися великої ночі під вогнями стадіону "Тоттенхем",
– йдеться в матеріалі.
Олександр Усик перед боєм з Ентоні Джошуа / Фото: instagram.com/usykaa/
Усик – Джошуа: коротко про бій
- Боксери довго не могли домовитись про поєдинок. Офіційно сторони вдарили по руках 20 липня. Зустріч відбудеться у Великій Британії 25 вересня.
- Джошуа спробує захистити титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF.
- Для Усика це перший титульний бій у важкій вазі. Цікаво, що у разі поразки українець не зможе знов вийти на ринг проти британця. В угоді поєдинку передбачений реванш для Джошуа, а от в Усика не буде другого шансу побити Джошуа.