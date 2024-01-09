Переможець стане першим абсолютом у "королівській" ваговій категорії в епоху чотирьох поясів. Останнім цей статус мав Леннокс Лююїс майже чверть століття тому, проте тоді він володів трьома чемпіонськими титулами.

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Усик назвав улюблений бій за участі Льюїса

Український боксер напередодні зустрівся із легендарним британцем. Вони виразили повагу один одному, після чого Олександр Усик розповів, який бій у кар’єрі колишнього абсолютного чемпіона є його улюбленим.

Відповідаючи на це питання, українець згадав свої емоції під час перегляду легендарної битви та зізнався, що вболівав тоді проти Леннокса Льюїса:

Проти Тайсона. Я плакав після цього поєдинку. Думав, що Майк переможе, але Леннокс – це…

Також Олександр Усик назвав якість, якої точно можна навчитися в Леннокса Льюїса. Український боксер із впевненістю назвав терпіння, яке часто допомагало британцю під час кар'єри.

Довідка. Олександр Усик говорив про бій Леннокса Льюїса проти Майка Тайсона, який відбувся у червні 2002 року. Тоді британець нокаутував американця у восьмому раунді, захистивши титули WBC, IBF та IBO. Цей поєдинок став передостаннім у кар'єрі Льюїса.

Дивіться відеоогляд бою Льюїс – Тайсон