Победитель станет первым абсолютом в "королевской" весовой категории в эпоху четырех поясов. Последним этот статус имел Леннокс Льюис почти четверть века назад, однако тогда он обладал тремя чемпионскими титулами.
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Усик назвал любимое сражение с участием Льюиса
Украинский боксер накануне встретился с легендарным британцем. Они выразили уважение друг другу, после чего Александр Усик рассказал, какой бой в карьере бывшего абсолютного чемпиона является его любимым.
Отвечая на этот вопрос, украинец вспомнил свои эмоции во время просмотра легендарного сражения и признался, что болел тогда против Леннокса Льюиса:
Против Тайсона. Я плакал после этого поединка. Думал, что Майк победит, но Леннокс – это…
Также Александр Усик назвал качество, которому точно можно научиться у Леннокса Льюиса. Украинский боксер с уверенностью назвал терпение, которое часто помогало британцу во время карьеры.
Смотрите видеообзор боя Льюис – Тайсон