Победитель станет первым абсолютом в "королевской" весовой категории в эпоху четырех поясов. Последним этот статус имел Леннокс Льюис почти четверть века назад, однако тогда он обладал тремя чемпионскими титулами.

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Усик назвал любимое сражение с участием Льюиса

Украинский боксер накануне встретился с легендарным британцем. Они выразили уважение друг другу, после чего Александр Усик рассказал, какой бой в карьере бывшего абсолютного чемпиона является его любимым.

Отвечая на этот вопрос, украинец вспомнил свои эмоции во время просмотра легендарного сражения и признался, что болел тогда против Леннокса Льюиса:

Против Тайсона. Я плакал после этого поединка. Думал, что Майк победит, но Леннокс – это…

Также Александр Усик назвал качество, которому точно можно научиться у Леннокса Льюиса. Украинский боксер с уверенностью назвал терпение, которое часто помогало британцу во время карьеры.

Справка. Александр Усик говорил о бое Леннокса Льюиса против Майка Тайсона, который состоялся в июне 2002 года. Тогда британец нокаутировал американца в восьмом раунде, защитив титулы WBC, IBF и IBO. Этот поединок стал предпоследним в карьере Льюиса.

Смотрите видеообзор боя Льюис – Тайсон