Усик розповів, як на одному з блок-постів його відправили на підготовку до реваншу з Джошуа

Непереможний Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа та успішно захистив свої титули. Після реваншу боксер повернувся в Україну.

Усик: На одному з блок-постів мене повернули назад

У березні Олександр прийняв рішення виїхати з України, аби підготуватися до реваншу з Джошуа. Непереможний боксер розповів, як прийняв це рішення.

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Журналіст розповів історію, як боксер не хотів виїжджати з України: "Наша знайома людина, яка допомагала всій команді виїхати сказала, що Саша приняв рішення виїжджати, потім ти мені підтвердив. Через деякий час ця людина мені дзвонить і каже: "Усик загубився". Я знаю про цей час 2 історії – ти комусь завозив дитяче харчування і тікав зі Львова назад у Київ".

Не тікав. Харчування завозив, це близькі друзі, під Буковелем було. Завозив дитяче харчування, бо треба було. Я трішки відхилився від шляху, заїхав і забрав харчування, перевіз його. Потім я хотів повернутися до Києва, ну родину ж вже вивіз, тому хотів повернутися. На одному з блок-постів мене повернули назад і сказали: "Олександр Олександрович вам треба підготовку починати до поєдинку",

– сказав Усик.

Олександр приїхав не просто так, він має місію в Україні – допомогти військовим.

"Ну не так, не батальйон, трошки менше. Була історія, щоб пропустили, якось проїхати, але я не проїхав", – заявив Олександр.

З ким Усик може зустрітися у наступному поєдинку

У своєму наступному поєдинку український боксер може зустрітися з Діонтеєм Уайлдером, якщо ж Тайсон Ф'юрі вийде на ринг проти Ентоні Джошуа.

Це також підтвердив і менеджер Уайлдера.