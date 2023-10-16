Мова на часі: Усик розповів, як 24 лютого допомогло йому перейти на українську

З початку повномасштабного вторгнення велика кількість українців по-справжньому зрозуміла для себе, якою важливою є національна ідентичність. Зокрема великого значення набула рідна мова, тому у країні набагато більше стало україномовних людей, які нарешті відмовилися від мови окупанта.

Згідно з опитуванням на початку 2023 року, в Україні наразі спілкується державною мовою у побуті 71 відсоток людей. Одним із тих, хто перейшов на неї остаточно після початку повномасштабної війни став і Олександр Усик.

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Мова має значення

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі розповів про причини такого рішення. За словами Олександра Усика, ця трансформація розпочалася в нього раніше, але 24 лютого не залишило жодних сумнівів щодо важливості українізації.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, я до цього вже спілкувався українською мовою вдома, з дітьми. Перед Олімпійськими іграми давав інтерв'ю українською, вставляв свою мову. Але більшість людей, з якими я спілкуюся, напевно, 70 відсотків, була російськомовною.



Однак зараз усе змінюється. Особисто мені хотілося взагалі перейти на державну мову. Не тільки давати інтерв'ю, а й спілкуватися вдома, остаточно перейти на українську мову. Виходить, що 24 лютого допомогло,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що український чемпіон разом зі своєю дружиною чекають на поповнення в родині, то ж в Україні стане на одного україномовного громадянина більше.