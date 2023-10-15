Згідно останнього великого опитування, у нашій країні наразі спілкується українською мовою у побуті 71 відсоток людей. Не обійшла українізація стороною й національну збірну з футболу.

До теми: За минулий рік збільшилась кількість людей, які розмовляють українською в повсякденному житті

90 відсотків спілкуються українською

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров раніше публічно спілкувався російською. Він є уродженцем тимчасово окупованої Горлівки, де не часто використовулася українська. Проте зі старту повномасштабної війни наставник прийняв для себе рішення відмовитися від мови окупанта.

"Я думаю, що для кожного достатньо складно переходити. Але я й раніше розмовляв українською. Але поруч зі мною всі розмовляли російською, тому якось... Я розумів абсолютно українську, якщо хтось зі мною спілкувався українською, то я переходив на неї", – розповів тренер.

Також наставник поділився інформацією щодо команди з цієї теми. За його словами, наразі 90 відсотків розмов у колективі проходять державною мовою.

У роздягальні? Так, ми спілкуємося. Деякі підказки ми робимо українською. Іноді якісь специфічні… 90 відсотків – це українська мова у роздягальні та на усіх зборах,

– сказав Ребров.

Нагадаємо, що 14 жовтня збірна України з футболу у відборі до Євро-2024 змогла переграти Північну Македонію з рахунком 2:0 та фактично відчепила прямого конкурента від боротьби за другу позицію у групі, яка гарантує вихід на континентальну першість.

Довідка. Наступий матч "синьо-жовті" зіграють 17 жовтня на виїзді проти Мальти, а закінчать відбірковий цикл поєдинком з Італією, який з великою ймовірністю й визначить, котра з цих команд зіграє на Євро-2024. З турнірною ситуацією у групі можна ознайомитися за посиланням.