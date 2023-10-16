Язык имеет значение: Усик рассказал, как 24 февраля помогло ему перейти на украинский

С начала полномасштабного вторжения большое количество украинцев по-настоящему поняло для себя, как важна национальная идентичность. В частности, большое значение приобрёл родной язык, поэтому в стране гораздо больше стало украиноязычных людей, которые наконец-то отказались от языка оккупанта.

Согласно опросу в начале 2023 года, в Украине общается на государственном языке в быту 71 процент людей. Одним из перешедших на него окончательно после начала полномасштабной войны стал и Александр Усик.

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Язык имеет значение

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе рассказал о причинах такого решения. По словам Александра Усика, эта трансформация началась у него раньше, но 24 февраля не оставило никаких сомнений в важности украинизации.

Когда началось полномасштабное вторжение, я до этого уже общался на украинском языке дома с детьми. Перед Олимпийскими играми давал интервью на украинском, вставлял свой язык. Но большинство людей, с которыми я общаюсь, наверное, 70 процентов, было русскоязычным.



Однако сейчас все меняется. Лично мне хотелось вообще перейти на государственный язык. Не только давать интервью, но и общаться дома, окончательно перейти на украинский язык. Выходит, что 24 февраля помогло,

– сказал Усик.

Напомним, что недавно стало известно, что украинский чемпион вместе со своей женой ждут пополнение в семье, поэтому в Украине станет на одного украиноязычного гражданина больше.