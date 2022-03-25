Усик розповів про початок підготовки до реваншу проти Джошуа: відеозвернення
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Олександр Усик вирішив покинути Україну заради підготовки до другого бою проти Ентоні Джошуа. Український боксер вперше прокоментував своє рішення.
Усик: Я більше і краще допоможу своїй країні
Олександр Усик змінив службу у територіальній обороні на підготовку до важливого реваншу. Боксер пояснив своє рішення у відеозверненні.
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Усик зазначив, що на ринзі зможе значно більше допомогти Україні, ніж би він бігав з автоматом по Києву у територіальній обороні.
Олександр подякував усім за підтримку та критику.
Усім доброго вечора. Я вирішив розпочати підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа. Таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж якщо стоятиму в теробороні і бігатиму з автоматом по Києву. Дуже багато друзів та близьких подзвонило і підтримало мене у цьому. Недоброзичливці, добра вам і щастя, радості та миру. Все буде слава Богу. І все буде Україна. Усім добра,
– сказав боксер.
Відеозвернення Олександра Усика
Реванш Усик – Джошуа
- Після початку війни в Україні Усик поповнив ряди тероборони Київської області. Після чого отримав дозвіл на виїзд із країни заради поєдинку проти Джошуа. Чим і скористався.
- Сім'я спортсмена підтримала таке рішення Олександра.
- Менеджер Егіс Клімас був незадоволеним оглядачем ESPN Майком Копінджером, який заявив, що нібито уряд України дозволив чемпіону світу залишити країну.
- Реванш може відбутись у червні 2022-го.