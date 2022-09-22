І до побачення, – Усик розповів, скільки проведе поєдинків до закінчення кар'єри

Олександр Усик поділився думками про свою подальшу кар'єру. Він розповів, з ким хоче вийти на ринг у своїх останніх зустрічах.

Усик розмірковує про закінчення кар'єри

Олександр пролив світло на свою подальшу кар'єру. За його словами, після реваншу З Ентоні Джошуа ще максимум 3 поєдинки він може бути піковим.

Варте уваги Усик розповів, як на одному з блок-постів його відправили на підготовку до реваншу з Джошуа

В Усика уточнили, чи це будуть останні 3 поєдинки у його кар'єрі. На що непереможний боксер відповів: "Так".

В Усика є мрія – повести один зі своїх поєдинків на НСК "Олімпійський". Він також назвав і потенційних своїх суперників.

З Ф’юрі, з Канело, на НСК "Олімпійський" – і до побачення. Сауль же хотів боксувати, але це фріко-бій буде, чисто бабок заробити,

– сказав Олександр.

Про те, чи реальним буде бій з Саулем Альваресом, Усик відповів: "Чому ні? Чисто лаве".

Раніше ж були чутки, що своєму наступному поєдинку Усик може зустрітися з Діонтеєм Уайлдером, якщо ж Тайсон Ф'юрі вийде на ринг проти Ентоні Джошуа.

Це також підтвердив і менеджер Уайлдера. Він зазначив, що команда його клієнта отримала повідомлення від українця.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі прагне вийти на ринг вже цього року, Усика це не влаштовує. Олександру необхідно більше часу для відновлення після реваншу з Джошуа.