Усик розіб'є йому кабіну, – Берінчик звинуватив Джошуа у шахрайстві

Український боксер Денис Берінчик поділився очікуваннями перед боєм Олександра Усика та Ентоні Джошуа. На думку українця, його земляк переможе британця.

" На Іграх його теж протягували"

33-річний боксер на пресконференції перед своїм боєм з Артемом Лобовим розповів, що Ентоні Джошуа не створить великих проблем Олександру Усику. Денис Берінчик не лише поділився очікуваннями, а й звинуватив британця у шахрайстві на боксерському рингу.

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За словами Берінчика, відразу у декількох поєдинках Джошуа мало не тягнули за вуха до перемоги. Ставалось це у 2011 році на чемпіонаті світу у Баку. На олімпійських іграх у Лондоні, які відбулись 2012 року, теж не обійшлось без сторонньої допомоги для Ентоні.

Натомість українець вірить у тріумф Усика, який розіб'є обличчя британцю та поставить Джошуа на місце.

Ми зрозуміли, що він буде олімпійським чемпіоном. На Іграх його теж протягували. У деяких боях його розбивали, але, на жаль, судді дивилися в його бік. Знаючи його, він, звичайно, чемпіон, виграв у Кличка, володіє чемпіонськими поясами, це буде важка робота. Звичайно, ми за наших, будемо вболівати за Олександра Усика, за його техніку, пересування. Я думаю, він йому кабіну розіб'є,

– сказав Берінчик.

Бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня на арені футбольного клубу Тоттенхем. У Великій Британії послабили карантинні обмеження, тому глядачі зможуть на 100% заповнити стадіон.

За попередньою інформацією, контракт передбачає реванш для Джошуа. Другий бій відбудеться у тому випадку, якщо британський боксер програє українцю.

Берінчик вийде на ринг 24 липня. Поєдинок у Києві проти Артема Лобова відбудеться на голих кулаках. Для Дениса такий бій буде дебютним.