Вміє влучно бити не лише руками: Полісся похизувалось відмінним пенальті від Усика – відео

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі перенесений. Поєдинок відбудеться 18 травня.

Тому в Олександра з'явилось ще більше часу на підготовку до омріяного бою. Натомість Тайсону Ф'юрі, який 2 лютого отримав розсічення над правим оком, яке не дозволило провести поєдинок 17 лютого, спершу мусить залікувати травму, а потім вже відновити підготовку до зустрічі з Усиком.

Читайте також "Я вижив": колишній український боксер, який пережив інсульт, потрапив у лікарню

Реалізація пенальті на пристойному рівні

Попри це український чемпіон світу із боксу не забуває, що підписав професійний контракт із футбольним клубом Полісся (Житомир), який у сезоні-2023/2024 дебютував в УПЛ.

Боксер приїхав у розташування команди, яка готується до другої частини сезону в Іспанії.

Пресслужба "вовків" поділились відео, у якому Усик показав свої футбольні скіли у реалізації пенальті. Олександр впевнено розвів голкіпера та м'яч по різних кутах воріт.

Усик реалізував пенальті: дивіться відео

У ЗМІ відзначали, що через перенесення бою Усик так може і не дебютувати у футболці Полісся на рівні офіційних матчів. Щоправда, Усик вже грав за житомирський клуб на зимовому турнірі Winter Cup-2023 у Туреччині.

Відзначимо, що Усик познайомив житомирський колектив із Якубом Хіскі, який допомагає боксеру у фізичній підготовці та відновленню після тренувального процесу, спарингів.

Досвідчений спеціаліст мав розмову із командою, у якій підійняв теми фізичної підготовки, тренувального процесу та відновлення після великих навантажень.

Полісся після 17-ти турів УПЛ-2023/2024 замикає трійку лідерів, набравши 32 бали. Відставання від лідерів сезону Кривбаса та Дніпра-1 складає лише 2 пункти. Перевага над четвертим Шахтарем в одне очко.