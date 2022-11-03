"Дай мені зброю, я нікуди не поїду": Усик згадав перші дні повномасштабної війни

Український боксер перший місяць допомагав київській теробороні контролювати порядок. Олександр розповів про першу реакцію жінки на бойові дії в Україні.

Український спорт об'єднався навколо допомоги країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Хтось представляє Україну на міжнародних турнірах, хтось вступив до Збройних сил для допомоги на полі бою.

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Одним із них став боксер Олександр Усик, який у лютому вступив до лав тероборони Києва. Пізніше спортсмен залишив країну задля підготовки до бою із Ентоні Джошуа.

Боксер розказав, у чому полягали його обов'язки під час служби. Усик зізнався, що його сім'я не хотіла залишати Україну, а жінка навіть готова була битися.

У нас була група людей, друзі. Ми зібралися гуртом та захищали свою територію, де живемо. Тобто я пішов у тероборону захищати країну від мародерів та агресорів, які до нас йшли. Я взагалі забув про бокс, але тренувався щодня. Навесні у мене мав відбутися реванш з Ентоні Джошуа, але я вирішив, що ніякого реваншу не буде. Перший місяць я провів у Києві та намагався допомогти людям, які потребували допомоги. Я хотів вивезти сім“ю, щоб мені було легше. У мене троє дітей і дружина, щоб не думати про їхню безпеку. Але дружина мені сказала, що нікуди не поїде, це її дім і тут їй буде краще. І взагалі, каже, дай мені зброю,

– розповів Олександр.

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Нагадаємо, що у серпні Усик повторно здолав Джошуа та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Тепер же українець налаштований на бій із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Усик проти Ф'юрі: