"Не хотів би грішити": що би сказав Усик путіну в разі особистої зустрічі

Український боксер зізнався, що не хотів би бачитись з російським президентом. Він вважає, що путін нікого не чує, крім себе.

Вже вісім років російський фюрер владімір путін веде війну проти України. Без сумнівів, він став головним ворогом для всіх українців.

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Не є виключенням і Олександр Усик. Чемпіон світу з боксу розповів своє ставлення до російського диктатора, а також розповів, що зробив би при зустрічі з путіним.

Не хотів би з ним ніколи зустрічатись, щоб не грішити. Не хотів би йому тиснути руку, я людина грішна і дивлюсь на це з різних боків. Мені здається, нема ніякого сенсу з ним зустрічатися. Він не чує нікого, крім себе. Нікого! Вдарити його? Стара людина, грішно старих бити. Може б ненароком штовхнув би у плече і він впав би з балкону,

– поділився думками Усик.

Усик чекає на бій із Ф'юрі

Нагадаємо, що нещодавно Олександр захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF. Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа і залишається без поразок.

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Тепер українець має намір боксувати із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Проте Олександр не хоче виходити на ринг цього року, тоді як "Циганський король" наполягає на битві саме у грудні 2022-го.