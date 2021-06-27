Нокаут із кров'ю на обличчі: Усик привітав Ломаченка з яскравим поверненням на ринг – фото
27 червня 2021 , 08:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Василь Ломаченко у ніч з 26 на 27 червня здобув перемогу нокаутом над Масайоші Накатані. Олександр Усик привітав друга з ефектним поверненням на ринг.
Привітання від чемпіона
Український боксер Олександр Усик одним із перших привітав Василя Ломаченка із вдалим поверненням на ринг. 33-річний українець нокаутував японця.
Як відбувався бій Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут
Олександр виклав світлину з переможцем поєдинку та здобутим поясом. Як бачимо, що обидва боксери у перебували у гарному настрої після двобою. Усик коротко підписав фото: "LOMUS".
Під постом прихильники боксу закидали Ломаченка компліментами та привітаннями.
Ломаченко поверненувся з переможним нокутом: як це було
- Бій проти Накатані став першим для Ломаченка після поразки від Теофімо Лопеса. Вже у першому раунді боксери зіткнулись обличчями, а наслідки удару залишились на їх лицях – кров на чолі Ломаченка та гематома у Масайоші.
- Василь домінував на ринзі та вже у 5 раунді відправив суперника у нокдаун, але японець виявився "міцним горішком" та продовжив бійку.
- Накатані протримався до 9 раунду, де після чергового падіння японця суддя таки зупинив бій. Ломаченко здобув перемогу технічним нокатуом.
- Василю вдалось реабілітуватись в очах своїх фанатів після болючого фіаско від Лопеса.