Нокаут із кров'ю на обличчі: Усик привітав Ломаченка з яскравим поверненням на ринг – фото

27 червня 2021 , 08:42
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Джерело:

інстаграм Олександра Усика

Василь Ломаченко у ніч з 26 на 27 червня здобув перемогу нокаутом над Масайоші Накатані. Олександр Усик привітав друга з ефектним поверненням на ринг.

Привітання від чемпіона

Український боксер Олександр Усик одним із перших привітав Василя Ломаченка із вдалим поверненням на ринг. 33-річний українець нокаутував японця.

Як відбувався бій Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут

Олександр виклав світлину з переможцем поєдинку та здобутим поясом. Як бачимо, що обидва боксери у перебували у гарному настрої після двобою. Усик коротко підписав фото: "LOMUS".

Під постом прихильники боксу закидали Ломаченка компліментами та привітаннями.

Ломаченко поверненувся з переможним нокутом: як це було

  • Бій проти Накатані став першим для Ломаченка після поразки від Теофімо Лопеса. Вже у першому раунді боксери зіткнулись обличчями, а наслідки удару залишились на їх лицях – кров на чолі Ломаченка та гематома у Масайоші.
  • Василь домінував на ринзі та вже у 5 раунді відправив суперника у нокдаун, але японець виявився "міцним горішком" та продовжив бійку.
  • Накатані протримався до 9 раунду, де після чергового падіння японця суддя таки зупинив бій. Ломаченко здобув перемогу технічним нокатуом.
  • Василю вдалось реабілітуватись в очах своїх фанатів після болючого фіаско від Лопеса.
Автор: Софія Кулай