Усик придбав собі "монстра на колесах" після перемоги над Джошуа: фото
20 жовтня 2021 , 09:48Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Після перемоги над Ентоні Джошуа новий чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик відпочив у Грузії, а потім в Україні потішив себе дуже дорогим подарунком.
У себе в сторіз боксер виклав фото за кермом нової машини – шестиколісного Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6 EXCLUSIVE, вартість якого в Україні може складати понад мільйон євро.
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Олександр Усик з дружиною у новій машині / інстаграм боксера
Зовсім недавно Усик зробив попередню обновку – Audi RS Q8 (від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро).
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Боксери повинні провести реванш до 25 квітня. Другий двобій запланований на лютий – березень 2022 року.
- У першому поєдинку Усик здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Сталось це на очах рідних уболівальників Джошуа.
- Наразі невідомо, де відбудеться реванш. Українська команда хоче провести поєдинок у Києві.
- Обидва бійці будуть налаштовані лише на перемогу. Британець захоче реабілітуватись в очах прихильників, а головним завданням Олександра буде збереження чемпіонських поясів, які він відібрав у суперника.