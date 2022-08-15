До реваншу готовий: Усик прибув у Саудівську Аравію – патріотичне фото

Олександр Усик 20 серпня вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Для українця це буде перший захист своїх чемпіонських титулів – WBA, WBO та IBF.

Олександр Усик вже прибув до Джидди (Саудівська Аравія), де і відбудеться довгоочікуваний поєдинок. Боксер засвітився на фото у синьо-жовтому вбранні.

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Усик прибув до Джидди / Фото з інстаграму Matchroom Boxing

Усик – Джошуа: головне про реванш

Реванш Усик – Джошуа відбудеться в ніч з 20 на 21 серпня. Для Олександра це буде перший захист своїх чемпіонських титулів – WBA, WBO та IBF. Він відібрав їх у британця у вересні 2021 року.

Близько 40 тисяч фанатів зможуть подивитися бій наживо.

Олександр зробив подарунок для своїх земляків та викупив за власні кошти права на трансляцію реваншу, тож українці зможуть безплатно побачити протистояння Усик – Джошуа. Де саме дивитися бій можете переглянути за посиланням.

Раніше Сергій Стаховський розкритикував Усика через те, що той обрав для реваншу Саудівську Аравію. Він зазначив, що цей бій можна було б організувати у Польщі, де найбільше українських біженців. Промоутер боксера Олександр Красюк пояснив, чому реванш не могла прийняти сусідня країна.