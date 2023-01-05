Усик претендує на нагороду "Виступ року" за бій проти Джошуа

Олександр Усик у 2022 році провів лише один бій. Він захистив свої чемпіонські пояси в бою проти Ентоні Джошуа. Тож українського боксера номінували на звання "найкращий виступ" у 2022 році.

У 2020 році авторитетне видання The Ring запровадило нагороду "Виступ року", в якому нагороджувало боксерів за наймайстерніші та найтехнічніші виступи на рингу. У 2022 році на цю нагороду претендує українець Олександр Усик.

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Український боксер потрапив до номінантів "за його сміливу перемогу в реванші проти мотивованого (і на 20 фунтів важчого) Ентоні Джошуа в Джидді".

Цей бій відбувся 20 серпня. Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів. Та зберіг за собою чемпіонські пояси, які він виграв в британця в попередньому бою – за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі, а також виграв вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring.

Хто конкуренти в Усика

Усик один з чотирьох претендентів на перемогу в номінації "Виступ року". Троє інших – це:

Шакур Стівенсон за його майстерне домінування над Оскаром Вальдесом;

Джессі "Бем" Родрігез за його технічну блискучість у достроковій перемозі в восьмому раунді над Срісакетом Сор Рунгвісаї;

Дмитро Бівол за перемогу над Саулем Альваресом.

Варто відзначити, що першим переможцем у 2020 році було визнано Теофімо Лопеса, який тоді зумів перемогти Василя Ломаченка в бою за звання абсолютного чемпіона світу.