"Ф'юрі відчуває страх": Усик пояснив скандальну поведінку суперника на битві поглядів

Український боксер Олександр Усик у лютому 2024 року може стати абсолютним чемпіоном світу. Однак для цього необхідно перемогти Тайсона Ф'юрі

Топовий український боксер надважкої ваги Олександр Усик, який володіє престижними чемпіонськими титулами за версіями WBA, WBO, IBO та IBF, прокоментував скандальну поведінку володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі на дуелі поглядів після призначення дати бою. Поєдинок відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді.

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Усик: Ф'юрі дуже багато говорить

Бла-бла-бла, Тайсон Ф'юрі дуже багато говорить. Це можна пояснити тим, що він відчуває страх, він не відчуває комфорту, він в чомусь не впевнений,

– сказав Усик на пресконференції.

Очікувалося, що Усик та Ф'юрі проведуть бій 23 грудня цього року. Однак протистояння довелося відкласти через неочікувано важкий бій "Циганського короля" із зіркою MMA Френсісом Нганну.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.