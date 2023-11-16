Бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі визначить справжнього короля дивізіону. Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк впевнений у перемозі українця.

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Промоутер, який представляє інтереси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика, заявив, що всі чемпіонські титули в надважкому дивізіоні повернуться до України.

Красюк: Ф'юрі прийняв бій з майбутнім абсолютним чемпіоном світу

"Тайсоне, дуже дякую тобі за мужність і відвагу, за те, що прийняв бій з майбутнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Нехай відбудеться бій. Нехай переможе найкращий. Нехай пояси повернуться в Україну. Слава Україні! Героям слава!", – сказав Красюк.

Нагадаємо, "бій століття" відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Варто зазначити, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.