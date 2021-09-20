Усик полетів у Лондон, де проведе бій року з Джошуа: фото
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Олександр Усик полетів у Лондон, де проведе бій проти Ентоні Джошуа. 23 вересня відбудеться пресконференція боксерів.
Останні події напередодні бою
Олександр Усик разом зі своєю командою відправився у Велику Британію. Вже 25 вересня українець поб'ється з Ентоні Джошуа. У британця буде перевага – рідні трибуни.
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Як бачимо, українська команда в однаковому стилі вирушила у Лондон.
Усик вирушив у Лондон / Фото з instagram.com/usykaa
Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про розклад офіційних заходів, які передуватимуть поєдинку.
21 вересня в Усика заплановане відкрите тренування. А вже у середу, 22 вересня, українець візьме участь у медійних подіях та дасть інтерв'ю. Наступного дня на українця чекає пресконференція, а за день до поєдинку відбудеться зважування боксерів. Про це повідомило видання tribuna.com.
- 25 вересня визначиться переможець бою Усик – Джошуа. У британця є ще одна перевага у випадку поразки. Якщо Ентоні програє українцю, то він матиме шанс на реванш. А от в Олександра такої можливості у випадку програшу не буде.
- На поєдинку буде повний аншлаг. Стадіон футбольного клубу Тоттенхем вміщує 60 тисяч глядачів, усі квитки на бій були продані ще у перший день.