Вага Усика перед боєм з Джошуа

Усик вирішив визначити свою актуальну вагу під час одного з тренувань. Відео процесу у своєму інстаграмі опублікував тренер боксера Сергій Лапін.

Варте уваги Крок вперед, ніколи в сторону, – офіційний проморолик бою Джошуа – Усик

Актуальна вага 34-річного Усика склала 104,9 кілограма.



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Попередній бій Усика відбувся проти Дерека Чісори у жовтні 2020 року. Тоді на офіційній процедурі зважування українець продемонстрував вагу 98,4 кілограма.

Водночас Джошуа наприкінці 2020 року переміг Кубрата Пулєва. До поєдинку вага Джошуа складала 108,8 кілограма.

Усик – Джошуа: що відомо

Усик та Джошуа офіційно зустрінуться 25 липня у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.

Британець проведе другий захист титулів WBA, WBO, IBF після того, як повернув їх у реванші з Енді Руїсом-молодшим.

Якщо Джошуа програє бій, то боксери проведуть реванш. У випадку поразки Усика реванш не передбачений контрактом.

Для Усика це тільки третій бій у важкій вазі. Українець ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Усик та Джошуа – олімпійські чемпіони 2012 року.