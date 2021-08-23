Вес Усика перед боем с Джошуа

Усик решил определить свой актуальный вес во время одной из тренировок. Видео процесса в своем инстаграме опубликовал тренер боксера Сергей Лапин.

Примечательно Шаг вперед, никогда в сторону, – официальный проморолик боя Джошуа – Усик

Актуальный вес 34-летнего Усика составил 104,9 килограмма.



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Предыдущий бой Усика состоялся против Дерека Чисоры в октябре 2020 года. Тогда на официальной процедуре взвешивания украинец продемонстрировал вес 98,4 килограмма.

В то же время Джошуа в конце 2020 года победил Пулева. До поединка вес Джошуа составлял 108,8 килограмма.

Усик – Джошуа: что известно

Усик и Джошуа официально встретятся 25 июля в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Британец проведет вторую защиту титулов WBA, WBO, IBF после того, как вернул их в реванше с Энди Руисом-младшим.

Если Джошуа проиграет бой, то боксеры проведут реванш. В случае поражения Усика реванш не предусмотрен контрактом.

Для Усика это только третий бой в тяжелом весе. Украинец становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы 2012 года.